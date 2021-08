Jakob og drømmene

Nei, han er ikke favoritt ettersom Timothy Cheruiyot har vunnet samtlige dueller disse to har hatt de siste årene. Og det er dusinet fullt. Likevel har Jakob Ingebrigtsen en fascinerende tro på egne krefter som er forbløffende for en 20-åring i sin aller første OL-finale.

Han har plukket ut denne byen og denne OL-finalen som sitt store mål siden han vokste opp i skyggen av storebrødrene Henrik og Filip og skjønte at han ville bli en toppidrettsmann. Og han har sagt det hver dag den siste uka. Denne drømmen har han hatt i ti år. Han legger maksimalt press på seg sjøl. Men lener seg også på en statistisk formel. Før eller siden vil Cheruiyot gå på et tap.

Mange ville at Jakob skulle satset på 5000 meter i OL Joshua Cheptegei vant distansen enkelt fredag. Jakob har vunnet duellen mot ham på 5000 meter tidligere i år, men målet sto fast: 1500 meteren er distansen over alle. For Jakob er det den optimale distansen. Men det var ikke praktisk mulig å satse på begge løpene. Han kunne sannsynligvis også hevdet seg godt på 10.000 meter.

Selv ikke faren Gjert har kunnet påvirke ham. «Jakob er som et bomberom», sa Gjert fredag. Ingen kommer inn til Jakob når det gjelder løpstaktikk, mente han.

Jakob Ingebrigtsen må antakelig løpe fortere enn han noen gang har gjort før. Det er han forberedt på. Det er han innstilt på. Han har latt seg inspirere av Karsten Warholms gulløp tidligere i uka.

Familien Ingebrigtsen har kommet inn i alle norske hjem gjennom diverse TV-serier de siste årene. Nå er det potensielt største øyeblikket kommet. Eldstebror Henrik kom aldri til start, nestemann Filip røk ut i forsøket, bare yngstemann Jakob står igjen. Alene. Og det ser ut som han nyter det.

Det handler om Norges sjuende medalje i disse lekene, det fjerde gullet. Startskuddet smeller klokka 13.40, norsk tid lørdag.

