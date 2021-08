Gjerts jakt på Jakob etter gullet: – Det er OL i venting

NTB møter Gjert i taktfast gange på vei mot intervjusonen på friidrettsstadion i Tokyo.

– Jeg må finne Jakob.

– Har du et minutt til NTB på veien?

Det ser han ikke ut til å ha, men han blir også stoppet fordi han ikke har riktig akkreditering. Han snakker med mange frivillige, og etter en tur inne på et kontor får han gå videre.

– Hvordan har den siste timen vært?

– Det er verdensmesterskap i venting. Det er OL i venting. Nå ble jeg plutselig helt alene. Det var bra du var med. Jeg må prøve å finne Jakob, så er vi i hvert fall to, sier Gjert til NTB.

Flere pressefolk og fotografer henger seg på ned trappene mot intervjusonen. Til slutt kommer han fram og ser ryggene til et fulltallig norsk pressekorps som venter på Jakob. Han ser ikke Jakob. Men hva kan han si om løpet?

– Jeg har ikke sett det ennå! Resultatet er vi i hvert fall veldig, veldig godt fornøyd med, men selve løpet har jeg ikke sett ennå. Jeg må få anledning til å se det først, sier han.

– Jeg oppfører meg ordentlig

Men i løpet av de 3 minuttene, 28 sekundene og 32 hundredelene var det mye som foregikk i hodet på Gjert.

– Det var noe av det mest pinefulle jeg har vært med på. Det var veldig tøft. Og minuttene etterpå var minst like tøffe. Men sånn er det. Sånn er det å være far, sier han.

– Nå skal jeg bare holde meg noenlunde i nærheten av ham, så jeg slipper å vase rundt alene.

Forbi sperringene og nærmere sønnen klarer han i hvert fall å komme seg, selv om Jakob fortsatt ikke er å se.

– Ja, men jeg oppfører meg jo ordentlig. Så da går det greit. Man må bare bukke og hilse et visst antall ganger. Det er jo ikke så mange igjen her, sier han.

Nå har alle de norske journalistene vendt diktafonene og telefonene i retning suksesstreneren som vil høre hvordan han opplevde løpet:

– Er dere klare? spør han til latter fra alle.

Et fly tidlig søndag venter, og etter sju-åtte minutter med intervju hvor Gjert snakker om at han løp et «relativt perfekt løp», at Norge nå har blitt en sommernasjon, og at Jakob hadde blitt skuffet over sølv, ber han journalistene være greie med Jakob.

– Vær grei!

– Nå må dere kjappe dere. Og ikke masse tullespørsmål. Vær nå greie. Still enkle, korte spørsmål som ikke krever noen utredning, sier han.

– Hva bør vi spørre om? spør NTB

– Du får kjøre den: «Hva føler du nå»?, og så tar vi det derfra. Men ikke noe sånn: «Kan du greie ut om livet ditt fra du begynte å drømme om dette OL-gullet». Ikke ta den, for faen, den kan du skrive en bok om. Ikke gå hele leksa. Vær grei! ba Gjert.

13.30 minutter senere var OL-mesteren ferdig intervjuet, og de to kunne gi hverandre en klem.













