Thomas Bach: – Utøverne har gitt lekene sjel

Han sa at Tokyo-lekene har overgått hans forventninger, og at han opplever et sterkt samhold blant utøvere som er takknemlige for at de utsatte lekene kunne avvikles i det hele tatt under koronapandemien.

Lekene har funnet sted i en smittevernboble, og de fleste konkurransene er blitt avviklet uten tilskuere.

– Etter at vi måtte akseptere avgjørelsen om at det ikke kunne slippes inn tilskuere, må jeg innrømme at jeg var bekymret for at dette kunne bli olympiske leker uten sjel. Men det vi har sett her er helt annerledes enn jeg fryktet, sa Bach under en pressekonferanse i Tokyo fredag.

– Utøverne ga Tokyo-lekene stor olympisk sjel, og atmosfæren i deltakerlandsbyen har vært mer intens enn noensinne.

IOC-presidenten beskrev det sportslige nivået som «ekstremt og overraskende høyt» og betegnet lekene som «mer ungdommelige, mer urbane, mer kjønnsbalanserte».

For første gang har idretter som skateboard, klatring og surfing stått på programmet. Bach sa at det har tiltrukket seg et nytt publikum, et nytt samfunn.

Avviser smitteeffekt

Lekene er gjennomført i en by der det er unntakstilstand på grunn av den fortsatt pågående viruspandemien, og der det har vært satt smitterekorder under lekene.

Bach avviste at lekene har ansvar for de høye smittetallene, og sa at det ikke finnes noe belegg for en slik antakelse.

I stedet roste han smittevernprotokollene.

– Den olympiske familie har vært den grundigst testede i verden de siste ukene, sa Bach.

Han fortalte at det er utført flere enn 600.000 koronatester. Bare 0,08 prosent av prøvene ved ankomst til Japan og 0,02 prosent av testene under lekene har vært positive.

– Omfavner lekene

Bach takket de lokale arrangørene. Selv om meningsmålinger i oppkjøringen til OL viste betydelig motstand mot gjennomføring av arrangementet, sa han at Japan ble grepet av OL-feber likevel.

Sterke prestasjoner av vertsnasjonens utøvere har bidratt til det. Japan har allerede gjort sitt beste OL noensinne.

– De meget sterke prestasjonene til japanske utøvere har bidratt sterkt til lekenes suksess, og til at det japanske folk støtter og omfavner disse lekene, sa Bach.

