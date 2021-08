Quinn blir første åpne transperson som får OL-medalje

25-åringen bruker ikke lenger fornavn og vil ikke omtales med kjønnsbestemt pronomen, men med «they» (hen på norsk). Quinn har vært landslagsspiller siden 2014 og vant OL-bronse i 2016, men sto fram som trans først i fjor.

Vektløfteren Laurel Hubbard fra New Zealand, som levde de første 35 år av sitt liv som mann, fikk stor oppmerksomhet for deltakelsen i kvinneklassen i vektløfting tidligere i lekene. Det skapte debatt, og enkelte hevdet at Hubbard hadde en urettferdig fysisk fordel overfor konkurrentene.

Debatten stilnet da 43-årige Hubbard ikke greide åpningsvekten sin i +87-kilosklassen og ble stående uten resultat. Newzealenderen medga å ha blitt overveldet av oppmerksomheten.

Fordøyelig

Quinn har i forhold gått under radaren. Det skaper generelt mindre debatt når noen som tidligere identifiserte som kvinne står fram som transperson.

– Jeg anses kanskje som en av de mer fordøyelige versjoner av hva det betyr å være trans. Jeg er hvit og trans-maskulin, men jeg vil at min historie skal bli kjent fordi det kan gjøre transpersoner mer synlige, har Quinn sagt til klubblaget OL Reigns nettsted.

Hen har vært tilknyttet den klubben siden 2019, men var i fjor lånt ut til svenske Vittsjö.

Åpner dører

– Jeg får meldinger fra ungdommer som forteller at de aldri har sett en transperson i idretten før. Om jeg kan bidra til å åpne dører slik at unge kan drive idretten de elsker, vil det bli mitt ettermæle, sa Quinn til CBC etter sjokkseieren over USA i OL-semifinalen.

– Det gjør meg stolt å være med i OL, men det gjør meg trist å vite at andre olympiske utøvere før meg ikke kunne leve ut sin sannhet på grunn av hvordan verden var, har hen meldt i sosiale medier.

– Fortsatt stenges transutøvere ute fra idrett og møtes med fordommer når de jakter på drømmene sine. Kampen er ikke over. Jeg skal feire når vi alle er her.