Laura Kenny skrev britisk OL-historie med sitt femte OL-gull

De dominerte poengrittet for toerlag og samlet hele 78 poeng på de 120 rundene som inneholdt 12 spurter. De sanket 58 spurtpoeng og var også ett av tre lag som fikk 20 poeng for å ta igjen feltet med en runde.

Danske Amalie Dideriksen og Julie Leth tok sølv med 35 poeng, mens det ble russisk bronse ved Gulnaz Khatuntseva og Maria Novolodskaja.

– Da vi hadde 60 runder igjen føltes det som jeg knapt hadde tråkket på pedalene. Jeg har aldri før hatt så lyst til å vinne et ritt, og vi fulgte planen, sa Kenny til BBC. Hun overlot de fleste spurtene til Archibald, som vant nesten hver eneste.

– Jeg håper familien min så på. Moren min pleier å gjemme seg bak sofaen når jeg konkurrerer, sa Archibald.

– Med Katie er det som å være på lag med en søster, sa Kenny, som vant to OL-gull både i London (2012) og Rio (2016). Begge ganger var det i omnium og forfølgelsesritt for lag.

Madison, som har navn etter Madison Square Garden i New York, var for første gang OL-øvelse for kvinner.

I sprint for menn måtte det to finaler til for å kåre en vinner mellom nederlenderne Harrie Lavreysen og Jeffrey Hoogland. Hoogland vant den første duellen, men favoritten Lavreysen slo tilbake og vant de to neste, den siste og avgjørende på utklassingsvis.

Det ble britisk bronse til Jack Carlin.

