Hviterussiske ledere kastet ut av OL

Saken, som har vakt stor oppmerksomhet, handler om at Tsimanouskaja er en av over 2000 hviterussiske idrettspersonligheter som har undertegnet et brev der det kreves nyvalg i Hviterussland, og at politiske fanger settes fri.

Tsimanouskaja, som var i Tokyo for å konkurrere for Hviterussland i friidrett, ble tatt med på flyplassen av sine ledere for å sendes hjem til hjemlandet mot hennes vilje.

Hun fikk nylig innvilget politisk asyl i Polen der hun befinner seg for øyeblikket. Hun har tidligere uttalt at hun frykter for sin egen sikkerhet.

Nå er det klart at lederne kastes ut av lekene. Det melder IOC (Den internasjonale olympiske komité) på Twitter.

«Med tanke på sikkerheten til hviterussiske utøvere som fortsatt befinner seg i Tokyo, har IOC valgt å kansellere og frata akkrediteringene til de to trenerne», heter det i meldingen.

«De to trenerne ble bedt om å forlate Tokyo og har gjort det. De vil bli gitt muligheten til å bli hørt», skriver de videre.