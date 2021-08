Haukenes brøt 50 kilometer kappgang

Håvard Haukenes måtte gi seg etter at han fikk det svært tungt med litt over én mil igjen.

Til tross for at løpet foregikk i Sapporo nord i Japan, i håp om at temperaturene ikke skulle være så høye som i Tokyo, var det 28 grader som ventet kappgjengerne under løpet.

Haukenes startet godt og hang med i tetgruppen. Han så svært frisk ut halvveis ut i løpet der han lå kontrollert i tetgruppen sammen med rundt 20 andre utøvere.

Etter 30 kilometer hadde derimot polske David Tomola rykket fra og skaffet seg en god ledelse. Det var da 50 sekunder ned til Haukenes og resten av gruppen bak.

Haukenes falt like etter av og så svært tung ut etter 35 kilometer. Han ga seg altså like etterpå.

Verdensrekordholderen på distansen, franske Yohann Diniz, slet i store deler av løpet, og etter 25 kilometer kastet han inn håndkleet.

