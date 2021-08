Sverige sprakk i OL-semifinalen mot Frankrike: – Piss og katastrofe

– Det er piss og katastrofe. Jeg hadde så veldig lyst til å spille OL-finale, og vi kommer aldri igjen til å være så nær. Det var jevnt hele veien, men vi fikk ikke has på dem, sa Jamina Roberts til svensk radio.

Noen av lagvenninnene brukte ord som ikke egnet seg på trykk. Noen gråt også åpenlyst etter kampen.

– Utrolig surt og veldig bittert, nøyde Johanne Westberg seg med. Hun og Jenny Carlsson scoret seks mål, Roberts fem.

Den svenske treneren Tomas Axnér var litt mer dempet på pressekonferansen.

– Vi er skuffet over at vi ikke vant, men vi visste at vi møtte en motstander med mange sterke spillere. Vi tapte et par dueller for mye mot slutten, sa han.

Åpent mål

Det franske laget ledet 15-14 ved pause. I førsteomgangen var det nesten åpent mål i begge retninger. Keeperne havnet på 18 (Frankrike) og 12 (Sverige) i redningsprosent.

Det tok seg opp litt i den andre omgangen, men kampen holdt ikke toppklasse mer enn i noen perioder.

Sverige ledet 21-20, men Frankrike snudde til 24-22-ledelse i løpet av noen minutter. Etter det kom aldri svenskene à jour.

Ny sjanse

I Rio de Janeiro-lekene tapte Frankrike finalen 19-22 for Russland. Nå får laget en ny sjanse til å ta gull, mot Norge eller ROC.

Grace Zaadi Deuna var fransk toppscorer i semifinalen med sju mål, mens Paulette Foppa scoret fem på like mange forsøk.

Sverige vant sin gruppe foran blant andre Frankrike. Deretter ble det utklassingsseier over Sør-Korea i kvartfinalen, men i semifinalen ble det stopp.

Sverige spiller bronsekamp mot enten Norge eller ROC søndag.

