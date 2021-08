Daffinrud med ny marerittrunde i OL-golfen – håpløst sist

Etter at Daffinrud hevet seg på torsdagens runde, der hun gikk to slag over par, utviklet fredagens runde seg til å bli et skikkelig mareritt for 29-åringen. Hun har vært sist etter alle de tre rundene, men det er nå 11 slag opp til nærmeste konkurrent.

Daffinrud, som startet 3. runde fra hull nummer ti, innledet med en godkjent par på det første hullet. Deretter ble det fort tyngre for jenta fra Tønsberg.

Hun måtte tåle fire bogeyer på rad på de fire neste hullene, før hun fikk en firedobbel bogey på hull nummer sju. Deretter kom det en etterlengtet birdie, men etter at hun gikk på to dobbeltbogeyer på rad på hullene etter så det blytungt ut.

Avslutningen av runden var bedre. Fem par, en bogey og to birdier ble resultatene på de siste åtte hullene, men likevel var det ikke så mye å strekke hendene i været over for Daffinrud.

Langt opp

Daffinrud gjorde en svak 1. runde på 81 slag før hun løftet seg med en 73-runde torsdag. I 3. runde måtte hun opp på 80-tallet igjen. Hun er den eneste i feltet som har opplevd det. Også torsdag stoppet hun på 81 slag, etter at det en stund så ut til å gå enda verre.

Fire stykker deler 56.-plassen, som er nærmeste til Daffinrud. De ligger på 11 slag over par. Daffinrud har dermed 11 slag opp til nærmeste konkurrent, og det ser dermed svært mørkt ut for noe avansement på resultatlistene i lørdagens fjerde og siste runde.

Korda i tet

Amerikanske Nelly Korda leder turneringen på 15 slag under par, tre slag foran indiske Aditi Ashok.

Korda, som nylig fylte 23 år, vant sin første turnering på kvinnenes LPGA-tour som 20-åring, og i juni tok hun sin første majortittel med seier i kvinnenes PGA-mesterskap. Det gjorde henne til verdensener for første gang. Nå er Korda i posisjon til å ta OL-gull.

Hun har tre slag ned til indiske Aditi Ashok, fem til de fire spillerne som deler 3.-plassen. Det er Lydia Ko fra New Zealand, Hannah Green fra Australia, Emily Kristine Pedersen fra Danmark og Mone Inami fra Japan.

Dårlig værvarsel har ført til at arrangøren har framskutt start for siste runde lørdag med en time.

