Canada tok historisk OL-gull etter svensk straffekollaps

Etter to strake bronsemedaljer steppet Canada opp og tok sitt aller første OL-gull i fotball. Det kom på høydramatisk vis i Yokohama.

Veteranen Caroline Seger hadde sjansen til å avgjøre da hun tok Sveriges femte straffe på stillingen 2-1, men hun skjøt over. Sverige misset fire av seks straffer, deriblant sine tre siste.

Etter at Rosengård-keeper Stephanie Labbé reddet Jonna Anderssons skudd ble Julia Grosso matchvinner for Canada i en straffesparkkonkurranse preget av svært mange dårlige skudd.

Dermed må det svenske kvinnelandslaget vente videre på sin første olympiske tittel. For fem år siden ble det 1-2-tap for Tyskland i finalen i Rio-OL.

Canada er fjerde nasjon (etter USA, Norge og Tyskland) som vinner OL-gull i fotball for kvinner. Det var under ledelse av Even Pellerud i årene 1999 til 2008 at Canadas kvinnelandslag utviklet seg fra et lag som ble utklasset av de beste til et medaljekandidat.

[ Superveteranene sikret OL-bronse for USAs fotballkvinner ]

Slo målrekord

Selve kampen endte 1-1, der Sverige tok ledelsen ti minutter før pause. Da kjempet Kosovare Asllani seg fram på venstrekanten og slo ballen inn foran mål til Stina Blackstenius. Häcken-spilleren scoret via et canadisk bein til enorm svensk jubel.

Scoringen var den femte for Blackstenius i Tokyo-lekene. Totalt står hun med sju OL-mål og slo med det Lotta Schelins svenske rekord.

Etter hvilen giret Canada om og spilte mer aggressivt. Det svenske presset fungerte ikke lenger like bra, og med litt over 20 minutter igjen fikk canadierne straffe etter at situasjonen ble sjekket av VAR.

Christine Sinclair gikk i bakken etter en duell med Amanda Ilestedt. Fra krittmerket utlignet Jessie Fleming. Sverige presset på for et vinnermål både i ordinær tid og i ekstraomgangene, men lyktes ikke.

[ Canada til OL-finale i fotball etter omdiskutert straffe: – Det er forferdelig ]

Opp fra de døde

For første gang måtte en kvinnefinale i OL-fotballen avgjøres på straffer. Der fikk svenskene en elendig start da Asllani skjøt ballen i stolpen, mens Fleming tok Canada i føringen rett etter.

Men da nordamerikanerne bommet tre ganger på rappen, hadde plutselig Sverige et psykologisk overtak. Keeperveteran Hedvig Lindahl (38) gjorde to solide redninger og så ut til å bli blågul matchvinner i sitt femte OL.

Seger kunne sørget for svensk jubel, men 38-åringen sto for en skikkelig helbom. Ballen fløy høyt over mål. Da Deanne Rose skjøt i krysset sto det 2-2 etter fem straffer for hvert lag.

Så misset Andersson, og Canada fikk en gullmulighet de neppe trodde de skulle få. Grosso tok vare på den selv om Lindahl var borti skuddet hennes.

Fredagens finale ble flyttet bort fra Olympiastadion til Yokohama sør for Tokyo mindre enn 16 timer før opprinnelig oppsatt kamptidspunkt. Varsel om ekstremvarme i den japanske hovedstaden gjorde at arrangøren utsatte finaleoppgjøret fra klokken 11.00 til 21.00 lokal tid.

[ Sveriges fotballkvinner klare for sin andre strake OL-finale ]

Kampfakta:

Fotball OL kvinner fredag, finale i Yokohama:

Sverige – Canada 1-1 (1-0) e.o. (straffer 2-3)

Mål: 1-0 Stina Blackstenius (34), 1-1 Jessie Fleming (str. 67).

Straffer: Kosovare Asllani (stolpen), Jessie Fleming 0-1, Nathalie Björn 1-1, Ashley Lawrence (reddet), Olivia Schough 2-1, Vanessa Gilles (tverrliggeren), Anna Anvegard (reddet), Adriana Leon (reddet), Carolina Seger (over), Deanne Rose 2-2, Jonna Andersson (reddet), Julia Grosso 2-3.

Dommer: Anastasia Pustovoitova, Russland.

Lagene:

Sverige (4-2-3-1): Hedvig Lindahl – Hanna Glas, Nathalie Björn, Amanda Ilestedt (Emma Kullberg fra 120.), Magdalena Eriksson (Hanna Bennison fra 75.) – Caroline Seger, Filippa Angeldahl (Jonna Andersson fra 75.) – Fridolina Rolfö (Anna Anvegård fra 106.), Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson (Lina Hurtig fra 75.) – Stina Blackstenius (Olivia Schough fra 106.).

Canada (4-3-1-2): Stephanie Labbé – Ashley Lawrence, Vanessa Gilles, Kadeisha Buchanan, Allysha Chapman (Jayde Riviere fra 93.) – Jessie Fleming, Desiree Scott (Shelina Zadorsky fra 120.), Quinn (Julia Grosso fra 46.) – Christine Sinclair (Jordyn Huitema fra 86.) – Nichelle Prince (Deanne Rose fra 63.), Janine Beckie (Adriana Leon fra 46.).