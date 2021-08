Stano gikk fra hjemmefavorittene i Sapporo

Maratonøvelsene er lagt dit for å skåne utøverne for heten i Tokyo, men det er varmt også i storbyen på Hokkaido, Japans nordligste hovedøy. Kvikksølvet passerte 30 grader under konkurransen.

Stano satte opp høyt tempo i front mot slutten av konkurransen og ristet av seg konkurrentene en etter en. Japanerne Koki Ikeda og Toshikazu Yamanishi holdt følge lenge, men Ikeda måtte som sistemann slippe på den siste kilometeren.

Ikeda gikk inn til sølv og Yamanishi til bronse. De var henholdsvis ni og 23 sekunder bak vinneren.

Det var tredje italienske gull i friidrettsøvelsene i årets OL, etter jubelsøndagen da Gianmarco Tamberi fikk delt gull i høyde og Lamont Marcell Jacobs stormet inn til seier på 100 meter med noen minutters mellomrom. Jacobs er utpekt til italiensk flaggbærer under avslutningsseremonien søndag.

Wang Kaihua prøvde å rykke fra kappgangfeltet etter fire kilometer. Kineseren fikk en stund selskap av indiske Sendeep Kumar, men de ble innhentet etter 12 kilometer.

VM-toer Vasilij Mizinov var en av to som ble diskvalifisert, mens tre utøvere brøt.

Håvard Haukenes skal delta i 50 kilometer kappgang fredag. Den øvelsen starter tidligere på dagen.

