Mol og Sørum har én fan i Tokyo: – Det er rørende

Hun bor i Tokyo og hadde kjøpt billetter til hele sandvolleyballkonkurransen i Shiokaze Park i Japans hovedstad. I starten av juli erklærte japanske myndigheter unntakstilstand i Tokyo fram til etter OL, som innebar at de olympiske sommerlekene ville gå uten tilskuere.

Onsdag morgen lokal tid, en drøy time før kvartfinalen til Mol og Sørum mot russiske Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov, møter NTB henne utenfor arenaen. Da hadde hun allerede stått der i en time i den stekende varmen, med norsk flagg, i håp om å få et glimt av sine helter. Det hadde hun fått.

– Jeg håper de vinner, sier Kadono til NTB.

Kadono opplyser at hun fortsatt ikke har fått tilbake pengene for billettene hun har kjøpt.

Hun møtte Mol og Sørum for første gang i 2019 i Tokyo da duoen vant firestjernersturneringen der. Kadono viser fram en selfie med Sørum som hun har lagt ut på Facebook fra den turneringen. På sin Instagram-profil har hun lagt ut enda flere bilder.

Hun understreker at hun er fan av begge spillerne, og at hun er lei seg for at hun ikke har fått møte duoen igjen med annet enn et vink.

– Rørende

Når NTB viser bildene av henne til Mol, Sørum og trener Kåre Mol etter at semifinalen er sikret, smiler de alle tre.

– Ja, hun står i veikrysset der, sier Anders Mol.

De forteller at de har sett henne ved to anledninger i løpet av turneringen når de har kommet til stadion i buss.

– Det er rørende, sier Kåre Mol.

Han forteller videre at han måtte rive ut øreproppene til sønnen Anders og be ham vinke til henne onsdag morgen da de kom kjørende inn mot arenaen klokken 7.

– Det er ingen selvfølge at vi ser henne i det hele tatt. Hun gambler på det. Det sier litt om hvor hyggelig det er, sier Sørum.

Ny sjanse

Sandvolleyballarenaen i Tokyo har plass til 12.000 mennesker. Den er uten tilskuere bortsett fra frivillige, trenere og delegasjoner fra de ulike landene som deltar. Mol og Sørum spiller de to siste kampene sine i mesterskapet i visshet om at de i hvert fall har én synlig supporter i Tokyo.

Torsdag kveld lokal tid er neste mulighet for Yohko Kadono til å få et glimt av heltene sine. Da venter semifinale mot Martins Plavins og Edgar Tocs fra Latvia. Kampen starter klokka 14.00, norsk tid.