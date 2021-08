Kinesisk 14-åring tok overlegent stupegull

Det var ventet at gullkampen i tårnstup ville stå mellom Chen Yuxi og Quan. De to kineserne hadde vært overlegent best i både kvalifisering og semifinale, men i finalen var det aldri noen tvil.

14 år gamle Quan lå likt med sin ett år eldre lagvenninne etter det første stupet, men utklasset henne i alle de fire siste. To ganger fikk hun toppkarakteren 10 for utførelse av alle de sju dommerne, og hennes fire siste stup ble belønnet med 95,7 til 96 poeng.

Chen fikk se 90-tallet bare én gang, da hennes siste stup ga 91,2 poeng.

Chen måtte se seg slått med 40,8 poeng og ta til takke med sølvet. Hun var til gjengjeld 54,0 poeng foran tredjeplasserte Melissa Wu fra Australia.

Wu var med i en nervepirrende kamp om tredjeplassen, men et strålende siste stup sikret australsk bronse.

Norske Anne Vilde Tuxen ble nummer 28 i kvalifiseringen onsdag. Hun fikk 51,8 poeng for sitt beste stup.

