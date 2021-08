Jakob Ingebrigtsen enkelt til 1500-meterfinalen

I heat nummer to løp han inn til 2.-plass på tiden 3.32,13. Abel Kipsang fra Kenya vant heatet på 3.31,65, som er olympisk rekord.

– Veldig bra gjennomført av Jakob, sa far og trener Gjert til Discovery rett etter løpet.

– Vi ser at folk er i form og har lyst til å springe fort. Jeg regner med at det i finalen blir folk som går 100 prosent inn og ikke sparer på kreftene, men jeg er glad i å springe fort. Jeg gleder meg til finalen, sa Jakob Ingebrigtsen selv til Discovery.

Det er de fem beste i hvert heat og de to beste tidene som vil utgjøre finaleheatet.

Jakob Ingebrigtsen er en soleklar medaljefavoritt, men den største favoritten er kanskje kenyaneren Timothy Cheruiyot. Han cruiset til tredjeplass i det første heatet på 3.33,95. Det ble vunnet av briten Jake Wightman på 3.33,48.

– I dag løp jeg opp mot 90 prosent av mitt beste. Det blir tøft i finalen, og Jakob blir en hard konkurrent, sa Cheruiyot til NTB og andre medier.

Den sterke polske løperen Marcin Lewandowski, bronsevinner fra siste VM, måtte bryte med skade i det første semifinaleheatet.

[ Jakob spøkte om varmen etter OL-avansementet: – Skulle gjerne hatt litt mer varme ]

Tempo

Uvanlig nok gikk Jakob Ingebrigtsen i ledelse i sitt heat ved første passering etter en runde, som ble passert på 57,2.

– I semifinalen er det som regel to heat der det er litt for mange gode, og noen av dem må tape. Man må spille litt safe, men på en annen måte enn i forsøket. Derfor prøvde jeg å gå fram. Jeg var ikke nødvendigvis gira på høy fart, men en annen sørget for det, sa Ingebrigtsen til Discovery med tanke på australske Stewart McSweyn.

Han var henholdsvis nummer to og tre ved de to neste passeringene. McSweyn satte da fart i feltet med et rykk, men det var Kipsang som tok heatseieren.

– Cheruiyot og Ingebrigtsen er favoritter, men jeg skal være med å kjempe, sa Kipsang.

Ingebrigtsen, britiske Josh Kerr, spanske Adel Mechaal og McSweyn sikret seg også direkte finalebillett, mens Jake Heyward fra Storbritannia og Charles Grethen fra Luxembourg gikk videre på tid.

Fra det første heatet er Wightman, amerikanske Cole Hocker, Cheruiyot, australske Oliver Hoare og spanske Ignascio Fontes klare for lørdagens finale.

[ Jakob foran 1500-meteren: – Har aldri vurdert noe annet ]

Videre

Broren Filip Ingebrigtsen røk ut allerede i kvalifiseringen for to dager siden.

Der gikk lillebroren enkelt videre som fjerdemann i sitt heat. I et nokså anonymt og kontrollert løp fikk han tiden 3.36,49. Tiden var uinteressant siden det også der var de fem beste i heatet som kvalifiserte seg direkte til semifinalen. Lørdag klokka 13.40 norsk tid er det finale.

Jakob Ingebrigtsen ble nummer fire på 1500-meteren i VM i Doha i Qatar for to år siden.

[ Ingebrigtsen kontrollert til finale – dette er torsdagens OL-program videre ]