Håndballpresident skaper ball-kaos i OL

Norge hadde 15 bare mot Ungarn i kvartfinalen.

– Målet for IHF (Det internasjonale håndballforbundet) og presidenten (Hassan) Moustafa, er at håndballen skal spilles uten klister. Jeg tror det er som å tro på julenissen, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson på en pressekonferanse i Tokyo torsdag.

Det var NRK som stilte spørsmålet rundt ball-problematikken.

I mange kamper har det vært merkelige situasjoner der spillerne ikke har fått skikkelig grep på ballen og stussing ble vrient.

– Klister blir en del av håndballen framover akkurat som andre verktøy i andre idretter. Men ballene i dag er ganske annerledes enn for noen år siden. Grunnen er at de lages for ikke-klisterbruk, fortsatte Hergeirsson.

Norge fikk teste OL-ballen under treningssamlingen i Frankrike før avreise til Tokyo.

Fredag spiller det norske laget semifinale mot ROC. – Det laget som er flinkest til håndtere det, har en fordel. Det regner jeg med blir Norge fredag, sa Hergeirsson med henvisning til blandingen av ny type ball og høy luftfuktighet i hallen.

– Vi fikk en del tid i Frankrike til å bli kjent med ballen og brukte litt tid på det. Vi så i kampen i går (mot Ungarn) at det var trøbbel, og det kan skyldes klister og våte partier på banen, sier Henny Reistad.