Frankrike klar for sin fjerde strake OL-finale i håndball etter seier over Egypt

I sin sjette OL-semifinale viste Frankrike muskler da kampen sto og vippet i den andre omgangen. Samtidig som målvakt Vincent Gérard stengte buret, kontret franskmennene inn flere viktige scoringer. Da evigunge Nikola Karabatic satte inn 26-22 med to minutter igjen, var det avgjort.

Franskmennene vant til slutt 27-23 og er med det klare for sin fjerde strake OL-finale. De vant i 2004, 2008 og 2012, mens det i 2016 ble tap for Danmark.

Egypt kom ut i 100 og sjokkerte Frankrike tidlig i kampen. Etter de første seks minuttene ledet egypterne 5-1. Etter halvspilt 1. omgang var lagene like langt på 7-7, og to minutter senere ledet Frankrike for første gang i kampen med 8-7. Til pause sto det 13-13.

Egypterne ledet aldri i den andre omgangen, men var bare to mål bak, 21-23, med i underkant av ti minutter igjen. Da skrudde Frankrike om og scoret fire av kampens seks siste mål. Nedim Remili ble kampens store spiller med ni mål.

Frankrike møter vinneren av Spania og Danmark i finalen. Den spilles lørdag.

[ Ingebrigtsen og sandvolleygutta kjemper om finaleplass – dette er torsdagens OL-program ]