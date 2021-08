Daffinrud med sur avslutning på runde to – fortsatt sist

Daffinrud startet første runde av OL-golfen med bogey på de fire første hullene onsdag. Torsdag startet hun bedre og fikk par på de samme hullene. Hun fikk par også på de fire neste før det ble tre bogeyer på hull ni, ti og elleve.

Hun gikk så på par de tre neste før hun fikk to birdier på hull 15 og 17. Hun avsluttet derimot runden med en ny bogey, hvilket betyr at hun fortsatt ligger på jumboplass i turneringen, 12 slag over par.

Hun har tre slag opp til nederlandske Anne van Dam, som er hennes nærmeste konkurrent.

Onsdag gjorde Daffinrud elleve bogeyer, en dobbeltbogey og en birdie. Altså løftet hun spillet sitt torsdag. Det skulle imidlertid ikke holde til avansement på resultatlistene.

Amerikanske Nelly Korda er i sololedelse med fire hull igjen å spille. Hun har gått runde to ni slag under par hittil og ligger på 13 under totalt. De to danskene Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen er på delt 2.-plass sammen med indiske Aditi Ashok på ni slag under par.