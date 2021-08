Tuxens OL-drøm brast i kvalifiseringen

Onsdag forsøkte Norges eneste OL-stuper å kvalifisere seg til semifinale i tårnstup. De 18 beste av totalt 30 startende gikk videre til neste runde. Det gikk ikke for Tuxen, som endte tredje sist.

Tuxen hadde fremdeles en ørliten mulighet til å kvalifisere seg etter de tre første stupene, men et svakt stup i fjerde runde gjorde det vanskelig. Den norske stuperen smilte bredt til kameraet etter det avsluttende femte stupet, til tross for at avansementet uteble.

Tuxen endte til slutt på 28.-plass med 219,15 poeng. Det tredje stupet var hennes beste og ga 51,80 poeng.

Storfavoritt Chen Yuxi fra Kina vant onsdagens kvalifisering på meget overbevisende vis med en poengsum på 390,70.

