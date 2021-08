Tsimanouskaja har kommet til Polen

Ifølge det franske nyhetsbyrået landet Tsimanouskajas fly i Polen klokken 20.11 onsdag kveld. Tidligere på dagen var det usikkert når hviterusseren skulle reise videre fra Wien, der hun ankom fra OL-byen Tokyo.

Tsimanouskaja har fått innvilget politisk asyl i Polen etter at hun protesterte da hviterussiske lagledere beordret henne til å reise hjem fra OL og tilbake til Minsk etter at hun hadde kritisert lagledelsen.

Hun har oppholdt seg på Polens ambassade i Tokyo de siste dagene. Da hun tidligere onsdag landet i Wien, ble hun tatt imot av en representant fra den østerrikske regjeringen og eskortert av politiet til et trygt oppholdssted.

Statssekretær Magnus Brunner oppga da at sprinterens reiserute ble endret av «sikkerhetsmessige årsaker», men onsdag kveld er hun altså ankommet Polen, ifølge AFP.

Nektet å reise hjem

Tsimanouskaja har det etter forholdene har det bra, ifølge Brunner, men hun skal være svært bekymret for familien sin og for hvordan ting utvikler seg de kommende dagene.

Den hviterussiske OL-delegasjonen forsøkte å sende sprinteren hjem, men på flyplassen i Tokyo nektet hun å sette seg på flyet som via Istanbul skulle ta henne til Minsk. Tsimanouskaja kontaktet politiet på flyplassen og dro deretter til Polens ambassade i Tokyo for å søke om politisk asyl. Det fikk hun innvilget.

Tsimanouskajas ektemann, Arsenij Zdanevitsj, har flyktet fra Hviterussland til Ukrainas hovedstad Kiev. Det er meningen at paret skal gjenforenes i Polen når det er trygt.

– Jeg har fått visum og er veldig takknemlig overfor den polske ambassadøren for den raske hjelpen, uttaler Zdanevitsj til nyhetsbyrået AFP.

Frykt

Tsimanouskaja har i et videointervju med nyhetsbyrået AP fortalt at hun ville fryktet for egen sikkerhet i hjemlandet.

– Laglederne gjorde det klart at når jeg kom hjem, ville jeg få en form for straff. Det var også noen dårlig skjulte hint om at jeg kunne vente meg noe mer, sier Tsimanouskaja.

24-åringen håper at hun kan fortsette sprintkarrieren, men sier at hun først og fremst prioriterer egen sikkerhet.

Tsimanouskaja er en av over 2000 hviterussiske idrettspersonligheter som har undertegnet et brev der det kreves nyvalg i Hviterussland og at politiske fanger settes fri.

Et stadig økende antall hviterussiske dissidenter har flyktet til Polen.