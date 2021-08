Norge én seier unna revansjeoppgjør: Russisk semifinale etter 32-26-seier over Montenegro

Slår de norske jentene Ungarn, venter kamp mot russerne fredag. Det blir i så fall et returmøte etter semifinalen i OL for fem år siden. Den vant Russland etter et drama.

Russerne tok kommandoen umiddelbart onsdag mot Montenegro og ledet 4-0 før Montenegro scoret. De ledet med så mye som sju mål i den første omgangen (13-6), men Montenegro avsluttet sterkt og lå bare under 15-17 etter 30 minutter.

Så skrudde russerne opp et knapp og økte fra 22-20 til 28-22, med 12-13 minutter igjen. Da var kampen avgjort. Det endte med seksmålsseier 32-26 til ROC

Flere håndballeksperter holder den kampen som den beste som er spilt i mesterskap for kvinner.

Norge er kjempefavoritt mot Ungarn, og det må trolig en kollektiv kollaps til for at det ikke ender med norsk seier.

Norge har vunnet OL-gull to ganger: 2008 (finaleseier over Russland) og 2012.

[ Sandvolleygutta sikret historisk semifinale – dette er onsdagens OL-program videre ]