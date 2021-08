McLaughlin gjorde som Warholm – smadret verdensrekorden sin og tok gull

Den amerikanske 21-åringen stormet inn til 51,46 og slo sin egen rekord satt tidligere i sommer med 44 hundredels sekund. Også lagvenninnen Dalilah Muhammad på sølvplass løp under den gamle rekorden da hun kom inn til 51,58.

Som nok et ekko fra mennenes OL-finale på distansen et drøyt døgn tidligere løp bronsevinneren inn til den fjerde beste tiden noensinne. Femke Bol kom inn til 52,03, som er europarekord.

Dermed viste banen på OL-stadion i Tokyo seg igjen rekordrask.

McLaughlin satte verdensrekord med 51,90 under det amerikanske uttaksstevnet i slutten av juni.

Spurtet til gull

Muhammad innledet finalen forrykende og ledet lenge, men McLaughlin var uimotståelig i spurten, slik Warholm var det dagen før.

– For et løp! Jeg så Dalilah foran meg før den siste hekken og tenkte bare «nå må du fullføre». Løpet starter ikke for alvor før den sjuende hekken. Det handler om å stole på treningen, stole på treneren, sa McLaughlin.

Akkurat som Alison dos Santos tirsdag løp Femke Bol til en tid rett bak den gamle verdensrekorden, men måtte nøye seg med bronse.

– Jeg er fornøyd med det. Jeg visste at jeg måtte prestere på topp, for de andre jentene er så sterke. Jeg gjorde et veldig godt løp og er glad for at det holdt til medalje, sa Bol til BBC.

