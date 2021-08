Endelig for Kenya: Dobbeltseier på 800 meter i OL

Det var Kenyas første gullmedalje og andre sølvmedalje i sommerlekene.

Kenyanerne var med og preget løpet framme i feltet hele veien, og Korir gjorde et rykk i siste sving før oppløpet. Det holdt hele veien inn til seier, mens Rotich spurtet fabelaktig på slutten og knep sølvet foran polakken Patryk Dobek.

– Dette betyr mye for meg. Jeg har trent minst to ganger om dagen for dette øyeblikket, og det gjør det veldig spesielt. Dette er min dag, og det er min beste dag på friidrettsbanen, sa Korir.

Kenya er kjent som en meget sterk nasjon på mellom- og langdistanseløp, men hadde opplevd et noe skuffende OL før Korir og Rotich innfridde til fulle i onsdagens løp.

– Jeg er veldig glad. Vi vant medaljer for Kenya, og vi har klart å skaffe et gull til hjemlandet vårt, sa Rotich og la til at kenyanerne muligens blir enda sterkere neste sesong.

– På grunn av pandemien har de fleste av oss ikke kunnet trene bra. Men nå er vi på vei tilbake. Kanskje vinner vi flere medaljer neste år.

Da er det VM i Eugene, Oregon.

