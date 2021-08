Warholm vil løpe 400 flatt: – Tipper jeg ser 43-tallet

– Det er stor sannsynlighet for at jeg prøver meg på 400 meter flatt snart. Løper jeg som i dag, kommer det til å gå grisefort. Jeg tipper et godt stykke ned på 43-tallet, sa han på sin pressekonferanse etter medaljeseremonien for 400 meter hekk.

Han satte en fantastisk verdensrekord med 45,94 da han stormet inn til gull. BBC var raskt ute med å påpeke at den tiden ville gitt seier på 400 meter flatt i årets britiske mesterskap.

Sprintlegenden Michael Johnson, med fire OL-gull på merittlista, sa til kanalen at han mener at Warholm absolutt har noe å hente på 400 meter flatt, også i store mesterskap.

– Det kommer to VM, og jeg synes han bør prøve seg. Det er ingen lett overgang på grunn av rytmen, men jeg tror han kan greie det, sa Johnson til BBC.

– I dag leverte han en av de beste prestasjoner noensinne, med nær perfekt fart og utholdenhet.

Skjer snart

Warholms trener Leif Olav Alnes bekreftet allerede før Warholm sa det selv at eleven kommer til å prøve seg på 400 meter flatt i løpet av nærmeste framtid.

I et langt intervju med norske journalister på OL-stadion i Tokyo fikk Alnes spørsmål om når vi år se Warholm løpe 400 meter flatt.

– Det er ikke sikkert dere må vente så lenge. Det kommer til å skje, sa Alnes, som på direkte spørsmål ikke ville utelukke at det blir allerede på sensommeren.

Store bokstaver

Han ville ikke si så mye om hva som kan forventes av hekkestjernen på den distansen.

– Jeg har hørt og sett mange snakke i store bokstaver, men det er bedre å prøve å levere, sa han og la til at han vet hva Warholm er god for på 400 flatt.

– Men jeg tror ikke det blir verdensrekord der med det første.

