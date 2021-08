Svenske «Mondo» Duplantis innfridde favorittstempelet – tok OL-gull og snuste på verdensrekorden

21-åringen gjorde dermed som under verdensmesterskapet i Doha i 2019. Også der endte han øverst på seierspallen.

I tirsdagens OL-finale sikret Duplantis gullet ved å svinge seg enkelt over 6,02 i første forsøk. Tidligere hadde han tatt også 5,55, 5,80, 5,92 og 5,97 i første forsøk.

Amerikaneren Christopher Nilsen tok sølvet. Han ble stående på 5,97, etter å ha revet tre ganger på 6,02.

Brasilianske Thiago Braz tok bronsemedaljen med 5,87.

[ Warholm fosset inn til verdensrekord og OL-gull – dette skjedde ellers i tirsdagens OL-program ]

Nær verdensrekord

Etter at gullkampen var avgjort ba gullvinner Duplantis om å få listen lagt opp på 6,19, en centimeter over hans egen verdensrekord. I første forsøk var svensken ytterst nær å gå over, men rev med brystkassa etter å ha fått mesteparten av kroppen over.

Det andre forsøket var mislykket, mens Duplantis igjen var nærmere i tredje. Rekord ble det uansett ikke.

Stavkonkurransen i Tokyo ble intens, og det ble dramatisk allerede før Duplantis og konkurrentene skulle i ilden da franske Renaud Lavillenie falt og slo seg.

Lavillenie, som har gull og sølv i de to foregående OL, landet på banedekket med føttene først etter et mislykket oppvarmingshopp og ble liggende en god stund før han haltet vekk.

[ Alnes om Warholm-bragden: – Vanskelig å toppe dette ]

Iset ned ankelen

Han hadde tydelige smerter og iset ned ankelen. Han gikk over 5,70, men hadde deretter ett mislykket hopp på 5,87 og to på 5,92. Han endte på 8.-plass.

Lavillenie ble OL-mester i London for ni år siden og tok sølv i Rio fire år senere. I VM har franskmannen en sølv- og fire bronsemedaljer.

De siste årene har han fått knalltøff konkurranse fra den unge svensken Duplantis, som har satt verdensrekord på 6,18.

[ Warholm smadret verdensrekorden og tok OL-gull: – Største jeg har opplevd ]