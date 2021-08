Nordås kom til kort i OL-debuten: – En stor skuffelse

Det var ventet høy fart på mennenes kvalifisering på 5000 meter, der Nordås var det eneste norske innslaget. Jakob Ingebrigtsen skulle i utgangspunktet være med på øvelsen, men tidsskjemaet gjorde at han valgte å prioritere 1500-meteren.

Nordås satte personlig rekord på tiden 13.16,67 i Luzern i Sveits tidligere i år, og selv om OL-kravet var på 13.13,50, kom han med til OL grunnet at han satte personlig bestenotering.

Topp fem fra hvert heat pluss de fem beste tidene kvalifiserte seg til finale. Der kom ikke nordmannen innenfor i noen kategorier, og dermed ble det for tøft for Nordås som er ferdig i årets leker.

Mohamed Katir fra Spania vant nordmannens heat på 13.30,10. Nordås var langt bak.

– En stor skuffelse. Det var ikke det jeg hadde håpet på, sa han til Discovery etter å ha blitt slått ut.

Da Nordås snakket med NTB like etterpå, erkjente han at han ikke var god nok, og at det ville blitt tungt i en eventuell finale.

– Det var i hvert fall bra at jeg ikke kom sist, men jeg har ikke noe i en finale å gjøre, konstaterte Nordås til NTB etter løpet.

– Det er bare å komme seg hjem og trene videre og bli mye, mye bedre enn det jeg var nå. Det hadde blitt en brutal opplevelse i en finale uansett.

