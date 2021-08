Mihambo svevde inn til tysk OL-gull i lengde: - Overveldet

Tirsdagens lengdekonkurranse for kvinner ble av det dramatiske slaget.

USAs Brittney Reese ledet etter et hopp på 6,97 meter i den tredje runden, og det så lenge ut som hun skulle kopiere gullet fra OL i London i 2012.

Men regjerende verdensmester Malaika Mihambo samlet det siste hun hadde av krefter og landet på 7.00, tre centimeter foran Reese. Dermed ble det gull.

– Jeg er overveldet. Det var den mest spennende lengdekonkurransen for kvinner noensinne, tror jeg. Jeg er så glad for at jeg klarte det til slutt, sa Mihambo etter at gullet var et faktum.

– Jeg visste jeg kunne klare det. Jeg visste at jeg hadde ett forsøk til, og jeg er veldig glad for at jeg klarte å ta gullet, avslutter hun.

Ese Brume fra Nigeria landet i likhet med Reese på 6,97, men måtte ta til takke med bronse ettersom amerikanerens nest beste hopp var lenger (6,95 mot 6,88).

Hele sju av finalistene hadde hoppet minst sju meter tidligere, men bare Mihambo maktet å bryte grensen i Tokyo-sanden tirsdag.

