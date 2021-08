Kinesiske gullvinnere bar Mao-pins på seierspallen – etterforskes av IOC

Bao Shanju og Zhong Tianshi vant gull i lagsprint i banesykling for kvinner mandag. På seierspallen bar de nybakte OL-mesterne jakkepins med bilde av den avdøde kommunistlederen Mao Zedong.

– Vi har kontaktet Kinas olympiske komité og bedt om en forklaring, sa IOC-talsmann Mark Adams på en av de daglige pressekonferansene i Tokyo.

Hendelsen oppsto dagen etter at den amerikanske sølvvinneren i kulestøt, Raven Saunders, lagde et kryss med armene på friidrettspallen, hvor hun sto på trinnet under kinesiske Gong Lijiao.

– Det er krysset der alle undertrykte mennesker møtes, sa Saunders, som er svart og lesbisk, om hvorfor hun krysset armene.

Det er foreløpig uklart om de to hendelsene har en sammenheng.

– IOC har bedt de amerikanske laglederne om flere detaljer, sa Adams om Saunders-situasjonen.

IOC vurderer om hendelsene er et brudd på regel nummer 50, som forbyr politiske markeringer og propaganda under OL. En oppdatert versjon fra 2. juli sier at utøvere kan protestere fredfullt i forkant av en konkurranse, men at politiske markeringer på seierspallen er forbudt.