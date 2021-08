Fattet Filip: – Står i stil med resten av sesongen

– Jeg kan aldri tenke meg at det holder, sa 28-åringen fra Sandnes da han kom til sonen med den skrivende, norske pressen akkurat da broren Jakob skulle i gang med sitt heat på 1500 meter.

20 minutter tidligere hadde Filip vært i aksjon. Hans 3.38,02 gjorde at han ikke direktekvalifiserte seg til semifinalen, og etter Jakobs løp ble det også endelig at tiden ikke var god nok til avansement.

– Jeg måtte bruke mange krefter underveis, og det var ikke så lett som jeg hadde håpet. Jeg kjente at da vi gikk inn i den siste runden at jeg hadde brukt for mange krefter, og det viste seg mot slutten.

Han sa at han forsøkte å løse det best mulig teknisk og komme seg raskest mulig til mål, men at det var vanskelig når beina ikke ville flytte seg og at han var ganske stiv i muskulaturen.

I stil

Filip Ingebrigtsen slet voldsomt i innledningen til denne sesongen. I flere måneder var han ikke i stand til å trene sitt beste. En stund trodde hele teamet at det ikke ville bli noe OL på ham i det hele tatt. Broren Jakob trodde at Filips karriere kunne være over.

Så begynte kroppen å respondere bedre i juni, og i løpene på Bislett 1. juli og i Monaco 9. juli fungerte det greit.

– Dette står litt i stil med resten av sesongen. Jeg fikk ikke gjort den jobben som skal til tidlig i sesongen, og så har det gått litt opp og ned etter Bislett Games og Monaco også. Men ikke mer enn at jeg hadde håpet å komme meg greit videre fra kvalifiseringen. Det er synd.

– Hva legger du i at det har gått opp og ned?

– At jeg har slitt med å komme i gang, og at jeg utsatte sesongen veldig lenge. Jeg burde helst ha hatt en progresjon gjennom sesongen og fram til nå. Det fikk jeg ikke. Kroppen responderer ikke som det skal.

Som ventet

– Du hadde 3.32 i Monaco. Det er fort det?

– Jo, men jeg ble nummer ti, var langt bak og feltet sprang fort, sa Filip på spørsmål fra NTB.

Filip Ingebrigtsen gir seg likevel ikke så lett og er innstilt på å fullføre sesongen.

– Det er en sesong etter OL, og jeg er innstilt på å løpe det som er.

– Hva kan du si om Jakob som avanserte greit?

– Han gikk som forventet videre. Det er som det skal være. Skal du være med i finalen, må du gå greit videre herfra. Han har trent bra, virker glad, fornøyd og offensiv. Han var giret på å komme i gang, sa Filip Ingebrigtsen.

