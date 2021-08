Sveriges fotballkvinner klare for sin andre strake OL-finale

Fridolina Rolfö scoret målet som til slutt skilte lagene. Det kom helt i starten av 2. omgang.

Australia har aldri kommet lenger enn til kvartfinale i olympisk sammenheng. Semifinalen var således et historisk øyeblikk for Sam Kerr og lagvenninnene. Det var imidlertid svenskene som kunne juble.

Sverige spilte seg også fram til finale under sommerlekene i Rio for fem år siden. Der ble det tap for Tyskland. Nå kommer sjansen til å revansjere seg.

Finalemotstander blir Canada, som overraskende slo USA 1-0 i sin semifinale mandag.

I tverrliggeren

I Yokohama tok Sverige initiativet allerede fra start, men noen sjansebonanza ble ikke åpningen. Etter 22 minutter viste imidlertid Fridolina Rolfö seg fram. Den nybakte Barcelona-spilleren førte ballen mot det australske målet og klinket til fra rundt 20 meter. Ballen smalt i tverrliggeren.

Snaut fem minutter før pause fikk Alanna Kennedy sjansen på et australsk frispark. Skuddet var hardt, men for dårlig plassert, og Sveriges keeper Hedvig Lindahl avverget greit.

Chelsea-stjernen Sam Kerr fikk nettsus tre minutter senere på volley, men dommeren blåste tidlig for en forseelse.

Rødt kort

Australske mål ble det heller ikke på henne eller lagvenninnene i 2. omgang. Dermed kunne den blågule jubelen starte.

Fem minutter på overtid gikk for øvrig vondt til verre for Australia, da Lyon-spiller Ellie Carpenter fikk rødt kort etter å ha stanset Sveriges Lina Hurtig med ulovlige midler på vei mot mål. Carpenter går dermed glipp av bronsekampen mot USA.

