Jakob foran 1500-meteren: – Har aldri vurdert noe annet

Han var påmeldt på 5000 meter også, selv om han lenge har visst at det bare ble løp på yndlingsdistansen.

Det er det samme han har sagt i to år. Han doblet og løp begge distansene under VM i Doha i 2019.

– Jeg har egentlig aldri vurdert å løpe begge her. Jeg visste at jeg skulle løpe 1500 meter, og så måtte det skje et mirakel med tidsskjemaet om jeg skulle stille på begge, sa Jakob Ingebrigtsen under søndagens pressekonferanse i utøverlandsbyen.

Det var en samlet norsk presse på plass. De fikk det de var ute etter. Litt show, rene ord for pengene og noen røverhistorier.

Men også ærlighet om tanker og meninger.

Sjanser

– Jeg har selvsagt lyst til å kjempe om så mange medaljer som mulig når jeg først er her, og jeg føler at sjansene mine for å ta medalje er like store på 1500 meter som på 5000 meter. Det er en litt større risiko på 1500 meter, men jeg er litt mer fartsklar. Slik som formen er og så god som jeg er nå, føler jeg at fokuset mitt må være der.

Unggutten fra Sandnes poengterer at det kommer flere OL og flere mesterskap.

– De egner seg mer til dobling og åpner opp for flere distanser samtidig. Jeg har ikke noe behov for det nå. Jeg har behov for å se hvor god jeg er på 1500 meter.

Kvalifiseringen på 1500 meter og 5000 meter kolliderer i Tokyo-OL. Kvalifiseringsløpet på 1500 meter går tirsdag.

– Du vurderte heller ikke å løpe 10.000-meteren sist fredag, og ta 1500 meter senere?

– Nei. Det ble aldri vurdert. Alt til sin tid. Jeg regner med å gå opp i distanser etter hvert. Mine sjanser kommer. Du kan ikke gjøre alt samtidig.

Favoritt

Jakob Ingebrigtsen er en klar medaljefavoritt på distansen. Men den desiderte favoritten er kenyaneren Timothy Cheruiyot.

Spørsmålet er hvordan han kan tas og hva 20-åringen tenker om det.

– Det er ikke så mye tenking. I utgangspunktet er det den beste som vinner. Jeg har tatt et steg fra i fjor, og i fjor tok jeg et steg fra året før. I utgangspunktet skal jeg være bedre enn jeg noen gang har vært. Vi vet at Timothy Cheruiyot er i form, og det har vi visst tidligere også. Hvis vi kommer til finalen og jeg er bedre enn ham, så har jeg gode sjanser. Men hvis vi kommer til finale og han er bedre enn meg sånn som han har vært i alle løp som han har stilt opp i, så vinner han. Jeg skal gjøre så godt jeg kan.

– Sølv er nederlag?

– Alle som stiller opp i OL har et ønske og mål om å vinne, selv om man realistisk sett burde være fornøyd med sølv eller en annen plassering. Jeg driver med dette for å bli best, men samtidig må man være realistisk. Og Cheruiyot har ikke vært mulig å slå for noen i de siste årene.

