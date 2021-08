Ingen stavfinale for Retzius – satser mot et nytt OL: – Stort å være med

Jenta fra Moelven var med i gruppe B, og var naturlig nok sjanseløs på kvalifiseringskravet 4,70.

Det var det mange andre som var også, men Retzius' 4,25 meter holdt heller ikke til å være blant de 12 som til slutt havner øverst på resultatlisten og tar seg til finalen.

Retzius klarte åpningshøyden 4,25 i et godt andre forsøk. Samtlige som forsøkte seg på den høyden i gruppe B svingte seg over listen. Mange sto over åpningshøyden.

Deretter rev Retzius tre ganger på 4,40 meter. Like før det siste hoppet til 25-åringen fra Norge skulle gjøre sitt siste forsøk på 4,40, begynte det å regne kraftig på OL-stadion.

[ Grøvdal nest sist i 5000-meterfinalen – Sifan vant ]

Skufffende

– Det var stort å være med selv om det ble en skuffede konkurranse for min del. Jeg skulle gjerne ha hoppet høyere, og kanskje hadde jeg også en ny pers inne. Men slik ble det ikke, sa Retzius til NTB.

Retzius fortalte at hun hadde helt fine forhold fram til sitt siste forsøk. Det nytter ikke å hoppe stav om det regner. Da får ikke utøverne noe grep om staven.

– Himmelen åpnet seg, og da er det ikke mulig å hoppe stav.

Retzius sier at hovedmålet var å nyte opplevelsen det er å være med i et OL. Det er ikke hverdaskost for utøvere med hennes kapasitet.

– Jeg skulle være med for å lære. Jeg så på alt som en bonus, og da jeg kom over den første høyden var det en lettelse. Da tenkte jeg at jeg skulle ha det gøy, og så ville jeg over 4,40 og gjerne 4,55 også. I dag gikk ikke det. Uansett ville det ha vært tøft å kvalifisere meg til en finale, sa Retzius.

[ Hekke-Iuel endte sist i semifinaledrama ]

Blandet

Hun fortalte at det ble en blandet opplevelse.

– Jeg er veldig motivert til å legge ned jobben som trengs. Det er bare tre år til et nytt OL. Da skal jeg være en bedre versjon av meg selv.

Hun sier at det økonomiske akkurat går rundt til at hun kan satse videre på det morsomste hun vet, selv om det ikke er noe luksusliv å være stavhopper med en personlig rekord på 4,51.

– Jeg har tro på opplegget og håper at det skal gi resultater etter hvert.

Retzius har norsk rekord på 4,51 og en årsbeste på 4,50 meter. Det var også den høyden som sendte henne til Tokyo.

Stavhopperen representerer BUL og har seks norske mesterskap utendørs og tre innendørs.

[ Dette skjedde under mandagens OL-program ]