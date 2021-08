Svømming: McKeon med fire gull – endelig medalje for Sjöström

McKeon klokket inn til 23,81. Med det slo hun sin ferske OL-rekord på 24,00 fra semifinalen dagen før.

Gullet var 27-åringens tredje i Tokyo, og under en time senere økte hun antallet til fire da hun hjalp Australia til finaleseier på 4 x 100 meter medley. Nylig ble McKeon mester på 100 meter fri og 4 x 100 meter fri.

Hun har også plukket med seg tre bronse fra lekene. Ingen kvinnelige svømmere har tidligere klart å ta hele sju medaljer i ett og samme OL.

Etter noen misbrukte muligheter kunne Sjöström juble for sølv på siste individuelle forsøk. Svensken var i mål på 24,07. Bronsen gikk til danske Pernille Blume (24,21).

Usikker form

Sjöströms medalje kom et halvt år etter at hun pådro seg en skade i albuen. Formen har vært et spørsmålstegn, men søndag viste 27-åringen at hun hadde toppnivået inne. Tidligere i lekene ble hun nummer sju på 100 meter butterfly og femmer på 100 meter fri.

Det var første gang at Sjöström svømte en OL-finale på 50 meter fri. I både 2012 og 2016 røk hun ut i semifinalen. Svensken er verdensrekordholder på distansen med tiden 23,67.

Herrefinale ble vunnet av Caeleb Dressel. Amerikaneren tok sitt fjerde gull i Tokyo og satte olympisk rekord med 21,07. De øvrige medaljene gikk til franske Florent Manaudou (21,55) og brasilianske Bruno Fratus (21,57).

Rykket

Også på mennenes 1500 meter fri ble det amerikansk gulljubel. Robert Finke fulgte opp triumfen på 800 meter og fosset inn til 14.39,65. Han avgjorde en jevn finale med en mektig avslutning.

Ukraina-profilen Mikhailo Romantsjuk på sølvplass ble slått med 1,01 sekunder, mens tyske Florian Wellbrock tok bronsen.

Australia vant kvinnegullet på 4 x 100 meter medley foran USA og Canada. McKeon svømte tredje etappe og sto for bragden sammen med Kaylee McKeown, Chelsea Hodges og Cate Campbell. De svømte inn til OL-rekord på 3.51,60.

De olympiske sommerleker i Tokyo, Japan søndag, svømming:

Menn, 50 m fri:

Gull: Caeleb Dressel, USA 21,07,

sølv: Florent Manaudou, Frankrike 21,55,

bronse: Bruno Fratus, Brasil 21,57,

4) Michael Andrew, USA 21,60, 5) Benjamin Proud, Storbritannia og Kristian Gkolomeev, Hellas 21,72, 7) Lorenzo Zazzeri, Italia 21,78, 8) Thom de Boer, Nederland 21,79.

1500 m fri:

Gull: Robert Finke, USA 14.39,65,

sølv: Mikhailo Romantsjuk, Ukraina 14.40,66,

bronse: Florian Wellbrock, Tyskland 14.40,91,

4) Gregorio Paltrinieri, Italia 14.45,01, 5) Daniel Jervis, Storbritannia 14.55,48, 6) Kirill Martinitsjev, ROC 14.55,85, 7) Felix Auböck, Østerrike 15.03,47, 8) Sergej Frolov, Ukraina 15.04,26.

Norsk, utslått i kvalifiseringen: 21) Henrik Christiansen (15.11,14).

4 x 100 m medley:

Gull: USA 3.26,78/v-rek. (Ryan Murphy, Michael Andrews, Caeleb Dressel, Zach Apple),

sølv: Storbritannia 3.27,51 (Luke Greenbank, Adam Peaty, James Guy, Duncan Scott),

bronse: Italia 3.29,17 (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi),

4) ROC 3.29,22, 5) Australia 3.29,60, 6) Japan 3.29,91, 7) Canada 3.32,42. Disket: Kina.

Kvinner, 50 m fri:

Gull: Emma McKeon, Australia 23,81,

sølv: Sarah Sjöström, Sverige 24,07,

bronse: Pernille Blume, Danmark 24,21,

4) Ranomi Kromowidjojo, Nederland 24,30, 5) Katarzyna Wasick, Polen og Wu Qingfeng, Kina 24,32, 7) Cate Campbell, Australia 24,36, 8) Abbey Weitzeil, USA 24,41.

4 x 100 m fri:

Gull: Australia 3.51,60 (Kaylee McKeown, Chelsea Hodges, Emma McKeon, Cate Campbell),

sølv: USA 3.51,73 (Regan Smith, Lydia Jacoby, Tom Huske, Abbey Weitzeil),

bronse: Canada 3.52,60 (Kyle Masse, Sydney Pickrem, Margaret MacNeil, Penny Oleksiak),

4) Kina 3.54,13, 5) Sverige 3.54,27, 6) Italia 3.56,68, 7) ROC 3.56,93, 8) Japan 3.58,12.