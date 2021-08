Sveitsisk triumf på tennisbanen – Bencic jublet for OL-gull

24-åringen tok karrierens største seier da hun vant 2-1 i sett over sin tsjekkiske motstander. Sveitseren har som best vært rangert som nummer fire i verden, og har nådd en semifinale i US Open som beste resultat i en Grand Slam.

Hun hadde bare fire titler i beltet før OL.

I OL-tennisen kriget hun seg helt til finalen, mens de best rangerte spillerne falt fra. I finalen måtte sveitseren grave dypt for å vinne i en tresetter. Vondrousova har tidligere vært i finale i Roland-Garros.

Førstesettet vant hun 7-5, før Vondrousova tok en klar 6-2-seier i andresettet. I det avgjørende tredjesettet sikret Bencic seg gullet med en 6-3-seier.

I en jevn finale ble det til slutt de upressede feilene som ble Vondrousovas bane. Hun slo 18 av dem, mot bare 6 for Bencic.

Da det avgjørende poenget ble sikret, måtte Bencic legge seg ned på hardcourten i sjokk over at gullet var sikret.

