Hovland gnistret på sisterunden i OL – spilte sju slag under par

Nordmannen kom seg gjennom søndagen uten å pådra seg en eneste bogey. Det største høydepunktet kom på tampen da Hovland lyktes med en eagleputt på det 17. hullet. Det vil si at han på det hullet alene gikk to slag under par.

Tokyo-lekene ble ikke helt slik Hovland hadde sett for seg. Han var blant medaljekandidatene, men svakt spill lørdag spolerte i realiteten mulighetene for edelt metall. Kun en mirakelrunde ville tette luken.

Det ble for mye å håpe på, men 23-åringen viste på sisterunden hvor stabil han kan være. Der gikk han sju slag under par.

– Det var bra i dag. Litt frustrerende på midtpartiet i runden, men det er deilig å avslutte på denne måten. Jeg slo mye bedre og hadde mange muligheter hele veien, sa Hovland til Discovery og fortsatte:

– Jeg føler det har vært mye positivt i spillet mitt. Det gikk bare ikke helt denne uka, men jeg fikk i dag vist hva jeg er god for.

Pangstart

Hovland startet dagen på delt 32.-plass og hele sju slag bak bronseplassen. Med tidvis glitrende spill hevet han seg mange plasseringer. Han stoppet totalt på 12 slag under par, og det holder i øyeblikket til en delt 12.-plass.

Den første birdien for dagen kom på hull to etter en lang putt, og rett etter kom det en ny. Etter et strålende andreslag kunne Hovland sette ballen i koppen fra kort hold.

Han hadde sjansen til en tredje strake birdie, men denne gangen satt ikke langputten like godt. Han misset hullet med en snau meter.

Et strålende utslag på 5. hull ga Hovland en mulighet til eagle, men det ble for vanskelig. En ny birdie var uansett mer enn godkjent. Han måtte vente til det 13. hullet på sin neste birdieputt. Den satte han fra rundt fire meter.

– Jeg slo nærme hele tiden, men fikk ikke flyten på greenene. På slutten fikk jeg betalt, sa Hovland om midtpartiet.

Amerikaner i tet

På nest siste hull kunne han smile ekstra bredt. Hovland puttet for eagle fra 11 meter, og han avsluttet OL med sin femte birdie for dagen.

Kristian Krogh Johannessen hadde en svært ujevn runde søndag. Han greide pene sju birdier, men fikk også like mange bogeyer. 26-åringen avsluttet OL-turneringen på par og ligger på en foreløpig delt 53.-plass.

Xander Schauffele kom til siste dag av OL-golfen som sammenlagtleder. Amerikaneren leder med to slag på Rory Sabbatini fra Slovakia med sju hull igjen å spille. Sistnevnte er snart ferdigspilt.