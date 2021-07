Simone Biles står over to OL-øvelser til

USAs turnforbund opplyser om Biles’ forfall i en uttalelse. Tidligere har hun trukket seg fra videre deltakelse i lagfinalen og fra den individuelle mangekampfinalen, begge deler av hensyn til sin mentale helse.

Lørdag kom beskjeden om at hun også står over søndagens apparatfinaler. Da skal det deles ut medaljer i sprang og skranke.

– Etter ytterligere konsultasjoner med vår medisinske stab har Simone Biles besluttet å trekke seg fra apparatfinalene søndag. Vi er fortsatt fulle av beundring for Simone, som håndterer situasjonen med mot og verdighet, og for alle utøverne som har stått opp under disse uvanlige omstendighetene, står det i uttalelsen.

Biles er kvalifisert og kan eventuelt stille i frittstående mandag og bom tirsdag. Hun vil evalueres daglig for å avgjøre om hun deltar.

Åpen om problemene

24-åringen har fire OL-gull og 19 VM-gull på merittlista. Hun vant fire gull og en bronse i Rio-lekene for fem år siden. Hun fikk sølv i lagkonkurransen i Tokyo selv om hun deltok bare i sprang.

Etter et delvis mislykket sprang trakk hun seg fra resten av lagkonkurransen.

– Etter prestasjonen jeg gjorde i sprang hadde jeg ikke lyst til å fortsette. Jeg må fokusere på min mentale helse. Jeg stoler rett og slett ikke på meg selv i øyeblikket, sa Biles.

Hun har i sosiale medier vært åpen om at hun har hatt problemer med å takle forventningspresset i oppkjøringen til OL, dit hun kom som en av de aller største stjernene.

Verden på skuldrene

«Det var ingen enkel dag, og ikke min beste, men jeg kom gjennom det. Jeg føler ærlig talt at jeg har hele verden på skuldrene mine innimellom», skrev hun på Instagram etter kvalifiseringen.

Helt siden hun trakk seg under lagfinalen har hun snakket åpent om årsaken, og hun har støttet lagvenninnene, som turnet til sølv for lag før Sunisa Lee vant den individuelle mangekampen der Biles var både tittelforsvarer og storfavoritt.

MyKayla Skinner tar plassen til Biles i apparatfinalen i sprang. Hun var fjerde best i kvalifiseringen, men ville normalt ikke fått turne finalen fordi hver nasjon ikke kan ha flere enn to finalister.

