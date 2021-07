Sagosen møter der flere av sine tidligere lagkamerater i Paris Saint-Germain.

– Når man spiller sent, blir det vanskelig å komme i søvn med en gang. Men vi fikk rørt oss litt på morgenkvisten her, så vi er på bedringens vei, sa Sagosen til NTB på et pressemøte i Tokyo.

Norges uttellingsprosent har falt og falt underveis i OL. Sitter ikke de norske skuddene bedre enn mot Tyskland (halvparten ga mål), er det usannsynlig at Norge unngår tap mot Frankrike.

Takhøyde

Det ble avholdt et fellesmøte fredag kveld og tidlig natt.

– Det var ærlig, brutalt ærlig. Vi sa at vi rett og slett må gjøre det bedre. Det må gå en liten faen i oss, sa Magnus Abelvik Rød til NTB.

– Vi fikk blåst ut litt i går rundt hvilke tanker vi har. Det ser fint ut, sier landslagssjef Christian Berge til NTB.

– Vi har god takhøyde i denne gruppen her, og det må være lov å stille seg litt kritisk til ting som ikke er som vi ønsker, sa Kristian Bjørnsen.

Forventningspress

Berge mener at det snakk «om noen få prosent bedre uttelling» som holder Norge unna to eller fire poeng til.

– Det er et OL med mye press og forventninger. Og vi har store drømmer. Jeg tror vi må legge bort mye og tenke at vi har ikke noe å tape her nå og kniven litt på strupen, sa Sagosen til NTB.

23-28-nederlaget for Tyskland gjør veien videre vanskelig for Norge. Laget kan ende som nummer tre, fire eller fem i gruppen. Femteplass vil bety at laget er utslått av OL før cupspillet.

En fjerdeplass gir høyst sannsynlig kvartfinale mot regjerende OL- og verdensmester Danmark.

