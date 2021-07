Guttormsen ute av OL med lårskade: – Det suger

Han skar grimaser og tok seg til låret da han bommet i sitt første forsøk på å ta seg over 5,65 meter.

Tidligere i kvalifiseringen greide Guttormsen 5,50 på tredje og siste forsøk. Da var han tydelig lettet, men nedturen skulle luske like rundt hjørnet.

– Det er muligens en liten strekk på framsiden av låret. Jeg må prate med fysio og lege for å finne ut hva det er for noe. Det er ikke så mye jeg får gjort noe med, sa Guttormsen på spørsmål fra NTB i pressesonen.

Han forsøkte å ta noen drag etter det mislykkede forsøket på 5,65 meter, som egentlig var et bra hopp ifølge ham selv, men bare det at det rykket godt til i satsen.

– Jeg forsøkte meg med jogging og noen drag, men det fungerte ikke. Jeg snakket med fysioen på tribunen. Han sa at om jeg forsøkte å hoppe, ville jeg få strekk der og da eller i finalen. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å hoppe mer, men uansett så jeg ikke poenget, sa Guttormsen.

Kjenning

– Dukket det opp der og da?

– Jeg hadde en liten strekk eller krampe i framsiden av låret i mars, men siden den gang har det ikke vært noe problem. Det var ingenting som tydet på at det skulle komme nå.

Stavhopperen sier at det er typisk at slike muskelskader dukker opp når man er i form og når man tar i litt ekstra og med litt mer trøkk.

– Det suger veldig, men samtidig er det ingenting jeg angrer på verken i treningen eller i konkurransen i dag. Jeg gjorde så godt jeg kunne. Jeg synes at jeg hoppet bra og klarte det tredje forsøket på 5,50 meter. Det var i en situasjon der det var mye nerver, i et tredjeforsøk i et OL. Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg løste det og kom meg videre.

På god vei

Guttormsen mente at han var på god vei til å hoppe både 5,65 og 5,75 meter. Med det ville han vært i en finale.

– Nå blir det rehabilitering og sørge for at jeg ikke får dette igjen. Jeg får starte å forberede meg til neste års mesterskap.

– Har du smerter nå?

– Ja, litt. Det kommer mer og mer etter som jeg står og prater. Er det greit nå? spurte Guttormsen og fikk tillatelse til å komme seg ut av stadion.

Guttormsen er innehaver av den norske stavrekorden. Tidligere i år klarte han 5,81 under et stevne i USA. Det var en forbedring av hans egen bestenotering med én centimeter.

Unggutten har vært norsk rekordholder siden sommeren 2018.