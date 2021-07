Takknemlig Mørk med sterk OL-åpning: – Tøft å bli vurdert for hver opptreden

Norge har fått en sterk OL-start med Mørk i en sentral rolle.

– Jeg har vært så godt som frisk nesten et år i strekk. Det har gått veldig bra. Jeg er egentlig takknemlig hver dag for at jeg kan drive på, sier Mørk til NTB i intervjusonen i deltakerlandsbyen i Tokyo.

August 2020: Comeback etter kneskade (ute av spill i halvannet år) for ny klubb, Vipers Kristiansand.

Desember 2020: Vant EM med Norge. Toppscorer i mesterskapet med 52 mål.

Mai: Sikret Champions League-tittelen med Vipers som andre norsk klubb sammen med Larvik.

Mørk har hatt en karriere blandet av en rekke triumfer og flere alvorlige kneskader. De har satt henne utenfor i lengre perioder flere ganger.

Tøft

Idrettsfolks mentale helse og hverdag under stort press, er blitt en omtalt sak i det siste. Den amerikanske stjernegymnasten Simone Biles trakk seg fra konkurranser i OL. Hun har vært åpen om at hun slet med å takle forventningspresset i forkant av og starten av OL.

– Det er ikke alltid mediene er med og hjelper til på selvfølelse og det å føle seg bra. Det er en del av gamet på en måte, men å hele tiden bli vurdert etter hver kamp og hver opptreden, er innimellom tøft. Det kan være et stikk og kommentarer fra for eksempel journalister som kan være med på å prege den dagen, kvelden og natten, sier Mørk.

– Det kan være tøft, men slik er det på toppen. Det handler om innimellom å be om hjelp og snakke med dem man trenger når det ikke går helt på skinner.

– Jeg har gode folk å snakke med, både lagvenninner og de hjemme. Tom Henning Øvrebø (psykolog tilknyttet Olympiatoppen) er her nede om det skulle trengs, sier Mørk.

Viktig

Lørdag spiller Norges håndballjenter gruppefinale mot regjerende verdensmester Nederland. Det er senkampen i Tokyo med avkast 21.30 lokal tid (14.30 i Norge).

– Jeg synes kampen mot Montenegro kanskje var min beste kamp hittil her nede. Jeg skal fortsette å være tøff og gå for mål og ikke tenke på alle andre, sier Mørk.

