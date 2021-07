Lagkameraten om Hovland-hysteriet: – Tatt helt av!

Viktor Hovland er Norges største internasjonale stjerne i OL, og i Norge har interessen også kommet seg betraktelig i løpet av de to årene som er gått siden 23-åringen gikk fra å være amatør til å bli et av de største navnene på PGA-touren.

Kristian Krogh Johannessen spiller sammen med Hovland for Norge i OL, og han har merket stor forandring i det siste.

– Golf har ikke vært veldig populært i Norge, men nå har vi vært så heldig å få Viktor som verdensstjerne, og da har det tatt helt av, sier Johannessen til NTB.

Han forteller om at det må settes inn tiltak om de spiller sammen hjemme i Norge. Det hjelper å ha en nordmann som er nummer 11 på verdensrankingen.

– Det merket jeg da vi trente sammen sist uke. Jeg har ikke vært i Norge på et halvt år, men når du ser interessen som er kommet nå, så får du ikke fred. Vi må melde oss inn med falske navn når vi skal spille, vi kommer rett før starttid og vi gjemmer oss på partrehullsbanen for å slå egne baller slik at folk ikke skal komme.

Styr

– Kan han bli en ny Petter Northug i popularitet?

– For Viktor kan det kanskje bli ganske nær. Dette er bare slike forholdsregler vi tar når han er der. Det er viktig for ham å få inn god trening og slappe av litt. Han har hatt nok styr. Selv om han takler det bra, er det også deilig for ham å få litt fred.

Det har kommet masse folk for å se Viktor Hovland spille når han en sjelden er hjemme i Norge og Oslo.

Viktor Hovland selv forteller at det er kult at interessen for golf har skutt i været i Norge.

Under pandemien har golfklubbene merket at folk har strømmet til som medlemmer.

– Det er ordentlig kult at folk begynner å få øynene opp for golf, at de vil begynne å spille selv og følge med. Dette har Norge manglet i lang tid. Samtidig er det litt slitsomt hvis jeg bare skal ut å spille med et par kompiser og nyte det, og så ender det opp som en oppvisning. Det var nok ikke et sjakktrekk å putte navnet mitt opp på golfbox, men det er hyggelig at folk bryr seg, sa Hovland under pressekonferansen ved OL-banen tidligere i uken.

