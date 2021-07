Etiopisk jubel på 10.000 meter – to medaljer til Uganda

Det var duket for en skikkelig thriller da startskuddet for 10.000-meteren under sommerlekene i Tokyo gikk av stabelenfredag. Det ble til slutt en duell mellom Etiopia og Uganda, som tok alle de fire øverste plasseringene i finalen.

Det ble et klassisk lureløp, der Selemon Barega hadde mest sprut i beina da gullkampen skulle avgjøres. Han vant med tiden 27.43,22.

Sølvvinner Cheptegei og bronsevinner Kiplimo ble klokket inn til 27.43,63 og 27.43,88.

