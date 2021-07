Strandli etter OL-fiaskoen: – Heldige som har hverandre

I vinden på rostadion i Tokyo var Brun og Strandli på vei mot det som så ut til å være en sikker finaleplass, men båten kantret, og duoen gikk i vannet. Det endte med å bli deres siste løp sammen etter et samarbeidet som startet i 2007.

De to fortalte om et røft døgn med mange følelser etter at Strandlis åre glapp og skar ned i vannet før velten.

– Men vi er heldige som har hverandre og kan takle det sammen. Men det har vært tøft. Vi har sovet lite, og det er mange tanker som har surret rundt i hodet, sa Strandli.

– Det er fryktelig mange år siden jeg har grått, men i går hulket jeg som et lite barn. En snodig opplevelse. Man har vært gjennom noen faser i løpet av 24 timer. Og natten var litt lang, sa Brun.

Duoen møtte opp på rostadion torsdag morgen for å ro B-finale, men meldte forfall. Strandli opplyser at hovedårsaken var en dårlig rygg som kom i forbindelse med kantringen. Han la også til at alt henger sammen med alt, men at ryggen var såpass ille at han ikke kunne rodd en eventuell A-finale torsdag.

Ny jobb

Strandli sa etter nederlaget onsdag at han ikke skulle ro en meter til.

– Det gjelder i aller høyeste grad fortsatt. Kanskje i enda større grad, sa han til NTB.

– Hvordan er det at det var de siste takene?

– At de siste skulle bli de dårligste, var kanskje ikke sånn jeg hadde sett det for meg. Ingen ønsker å gå ut av en idrettskarriere på den måten. Samtidig kjenner jeg at det er en tid for alt. Det er på tide å sette punktum, sa 32-åringen.

Strandli har jobbet som journalist i Finansavisen ved siden av idrettssatsingen. Nå opplyser han at han har fått ny jobb som skipsmegler-trainee som han starter i 1. september.

Strandlis karriere er over, mens Brun er usikker på hvor veien går videre med tanke på rokarrieren.

Usikker på framtiden

Brun erkjenner at hendelsen på roarenaen kan være med på å påvirke motivasjonen videre.

– Ja, det gjør det helt sikkert på en eller annen måte. Det er noe som preger en, men jeg er usikker på hvordan det blir framover. Jeg må absorbere det litt og nullstille. Kanskje blir det et nytt prosjekt. Kanskje blir man god nok til å være med på noe, men det får vi se på, sa han til NTB.

Brun fortalte at høsten blir rolig, og at han tar opp jobben igjen som tømrer.

– Så blir det tilbake på studiebenken etter jul på arkitekturstudiet. Jeg har ikke lagt fra meg roingen helt. Vi får se, gjentok han.

Samarbeidet Brun/Strandli er uansett over og endte på verst tenkelige vis. Den suksessrike duoen kan se tilbake på blant annet bronse i Rio-OL, ett VM-gull, ett EM-søv og tre EM-bronser.

