Hun hadde levert en kjempekamp da hun fikk en smell fra tøffe motspillere. Norge vant kampen 35-23 etter 13-13 ved pause.

– Jeg bare landet litt uheldig. Jeg er ikke bekymret (for skaden), sa Reistad til NTB i intervjusonen.

Hun fikk is på skulderen de siste minuttene av kampen. Reistad kom inn før pause og var meget viktig for at Norge kom opp på 13-13 etter en meget variabel halvtime.

Hun endte opp med sju mål på sju skudd. Det er ikke rart stadig flere mener at Reistad overtar rollen som verdens beste kvinnelige håndballspiller om ikke lenge.

Norge har seks poeng på tre kamper. Lørdag venter gruppefinalen mot Nederland.

– Andreomgangen gir oss mye selvtillit før kampen mot nederlenderne, sa Reistad, som kan regne med en del behandling av helseteamet dagene som kommer.

Norge vant den siste halvtimen mot Montenegro 22-10.

