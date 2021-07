Pangåpning av Krogh Johannessen i OL-debuten

Krogh Johannessen virket ikke å ha noen startnerver, til tross for at turneringen i OL er hans største så langt i karrieren. 26-åringen fra Drammen åpnet med fire strake par, før det ble birdie på både hull fem og seks.

Deretter bokførte han en par på hull sju, før det ble en ny birdie på hull åtte. Det gjorde at drammenseren er nummer fire etter de første hullene.

Hovland fikk en drømmeåpning med birdie på det første hullet, før det ble par på hull to, tre og fire.

Østerrikske Sepp Straka har fått en luke i teten. Etter 17 hull er han åtte slag under par. Danske Joachim Hansen er nummer to, fire slag under par.





