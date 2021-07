Warholm om Rodals verdensrekordspådom: – Det kan godt tenkes

NRK-ekspert Vebjørn Rodal tror at vinnertiden blir bedre enn 46,6 i OL-finalen.

For ordens skyld løp Warholm på 46,70 da han satte verdensrekord på distansen 1. juli under Diamond League-stevnet på Bislett.

– Det kan godt tenkes. Det måtte en olympisk rekord til når godgutten selv vant i Atlanta, og den olympiske rekorden er 46,78. Hvis det kreves en olympisk rekord her også, så begynner det å nærme seg, sa Warholm og la til:

– Alt kan skje. Jeg tror at både jeg og Rai Benjamin har mulighet til å løpe i nærheten. Om det er mulig å løpe så fort som 46,6 er også jeg spent på. Men jeg må nok heller tenke på å springe mitt løp mest mulig effektivt, og så får vi telle opp etterpå, sa Warholm på spørsmål fra NTB under pressekonferansen i deltakerlandsbyen.

Der satt han på podiet sammen med treneren Leif Olav Alnes og turnerte spørsmål på norsk og engelsk i en elegant seanse som varte i 27 minutter.

Warholm var i svært godt humør, og nær sagt som vanlig vanket det kommentarer og vittigheter i alle retninger.

Lang kø

Blant annet ble han spurt av TV 2 om hvorfor han ennå ikke har vært innom OL-stadion, og heller ikke skal det før fredagens kvalifiseringsheat.

– Det har jeg en veldig god forklaring på. Jeg skulle dit i dag, og vi sto i kø for å rekke den bussen, men jeg har aldri sett så mange friidrettsutøvere på samme sted før. Du vet den følelsen du får når du er på shoppingsenteret med dama, og du står der og venter. Jeg fikk den følelsen i beina, og så startet det å boble, og så kjente jeg at nei, jeg driter i dette. Leif stakk innom og tok noen bilder. Jeg hadde tenkt meg dit, men vi tok en sjefsbestemmelse at det ikke var verdt å stå en time i kø, sa Warholm.

Den avgjørelsen vitner om en utøver i pakt med seg selv og som har stålkontroll på nervene før OL-friidretten smeller i gang.

Lave skuldre

Sannsynligvis feier Warholm enkelt gjennom kvalifiseringen uten de helt store problemene.

Det er slett ikke sikkert at det blir nødvendig med en topptid heller.

– Jeg prøver å gå inn i kvalifiseringen med lave skuldre. Det handler om å slappe av og finne formen. Så får vi forhåpentlig noen løp til for å få opp spenningen i kroppen, sa Warholm.

Sunnmøringen er en vaskeekte norsk gullfavoritt, og han kom frisk og fin inn i OL-landsbyen tirsdag etter en lang precamp i Fukuoka.

– Vi er inne i en periode der det handler om å optimalisere og få overskudd. Det er ikke det hardeste regimet rent treningsmessig. Vi har kun hatt disse konkurransene i hodet hele tiden.

