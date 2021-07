Simone Biles dropper mangekampfinalen i turn – vil pleie sin mentale helse

Det opplyser USAs turnforbund i en uttalelse. 24-åringen trakk seg tirsdag fra videre deltakelse i lagfinalen etter det første apparatet. Lagledelsen forklarte det først med skade, men hun fortalte senere selv at hun trakk seg fordi hun ikke følte seg mentalt klar.

– Etter ytterligere medisinsk evaluering har Simone Biles trukket seg fra mangekampfinalen i Tokyo-OL for å fokusere på sin mentale helse. Simone vil fortsatt evalueres daglig for å avgjøre om hun kan delta i apparatfinalene, står det.

– Vi støtter fullt ut Simones avgjørelse og applauderer hennes mot når hun prioriterer sin helse. Det viser igjen hvorfor hun er en rollemodell for så mange.

Biles har fire OL-gull og 19 VM-gull på merittlista. Hun vant fire gull og en bronse i Rio-lekene for fem år siden. Hun fikk sølv i lagkonkurransen i Tokyo selv om hun bare deltok i sprang.

Biles har i sosiale medier vært åpen om at hun har hatt problemer med å takle forventningspresset i oppkjøringen til OL, dit hun kom som en av de aller største stjernene.

– Det var ingen enkel dag, og ikke min beste, men jeg kom gjennom det. Jeg føler ærlig talt at jeg har hele verden på skuldrene mine innimellom, skrev hun på Instagram etter kvalifiseringen.

– Jeg vet at jeg prøver å få det til å se ut som om press ikke påvirker meg, men – damn – innimellom er det vanskelig.

Skjelving og søvnløshet

Hun møtte til pressekonferanse sammen med lagvenninnene etter lagfinalen, der det ble russisk seier for første gang på 29 år.

– I de fem timene før konkurransen begynte jeg å skjelve, og jeg greide ikke å sovne da jeg prøvde å ta en lur. Jeg har aldri følt meg slik før en konkurranse. Da jeg kom ut i hallen, følte jeg at det mentale ikke var på plass, sa hun.

Hun leverte et skuffende sprang før hun bestemte seg for å overlate resten av sine apparater til Jordan Chiles.

– Jeg kunne ikke risikere å koste laget en medalje, sa hun.

– Det suger når du må kjempe mot ditt eget hode. Vanligvis er jeg ganske sterk psykisk, men vi er ikke bare idrettsutøvere, vi er mennesker.

Flere sliter

Biles er ikke den eneste store idrettsstjernen som har vært åpen om at press og forventninger kan gå ut over den mentale helsen. Nylig trakk tennisstjernen Naomi Osaka seg fra Roland-Garros fordi hun sa at medieforpliktelsene var en psykisk påkjenning hun slet med å mestre.

Osaka gjorde comeback i Tokyo-OL på hjemmebane og fikk æren av å tenne OL-ilden, men etter hennes tap i 3. runde tirsdag var hun åpen om at hun hadde slitt med forventningspresset.

Jade Carey, som ble nummer ni i kvalifiseringen, tar plassen til Biles i mangekampfinalen, som omfatter 24 utøvere. Carey var ikke kvalifisert fordi hver nasjon kan stille med maksimalt to utøvere.

Biles var tittelforsvarer og fikk høyeste poengsum av samtlige i kvalifiseringen. Det var ventet at hun ville bli den første siden Vera Caslavska i 1968 som forsvarte kvinnenes mangekamptittel i turn under et OL.

Biles er kvalifisert for alle fire apparatfinaler i Tokyo-OL. De avvikles søndag, mandag og tirsdag.

