Roglic vant suverent gull på OL-tempoen – Foss på en skuffende 23.-plass

Foss uttalte før OL at han hadde håp om å blande seg inn blant de aller beste om han hadde en god dag, men nordmannen fikk det ikke til å stemme. 23.-plassen var langt under forventningene til 24-åringen, som ristet på hodet da han syklet i mål.

– Det er ett av de få løpene der jeg bare går på en smell. Det er bånnstopp, og beina er pinnstive, sa Foss om løpet til Eurosport.

Temposyklistene startet i tre puljer, med flesteparten av favorittene i den tredje puljen. I den puljen var nettopp Foss førstemann ut, med medaljekandidater som Roglic, Wout Van Aert og Filippo Ganna kort tid etter.

Rigoberto Urán var raskest blant rytterne i de to første puljene og kom inn til ledelse da Foss og de største favorittene satte i gang. Det holdt bare til 8.-plass for colombianeren.

Roglic var i en klasse for seg og ledet ved de fleste passeringene i løypa. Han sikret en solid tid i mål på 55.04,19, som holdt helt inn til gull.

Nederlandske Tom Dumoulin overrasket stort og sikret sølvet et drøyt minutt bak Roglic, mens australske Dennis Rohan vant bronsen.

Tett om medaljene

Gullvinner Roglic var revansjsugen etter at sommerens Tour de France ikke gikk helt som planlagt for sloveneren. Etter et stygt fall på tourens tredje etappe valgte Roglic å trekke seg tidlig i rittet, der han endte som nummer to sammenlagt året før.

Tempoeksperten gikk hardt ut fra start og holdt tempoet oppe gjennom hele det 44,2 kilometer lange løpet.

Superstjernen Wout Van Aert, som vant sølv på landeveisrittet og tempoetappen i Tour de France, var også en het medaljekandidat, men belgieren så ut til å være tømt for krefter mot slutten og tapte masse tid. Han endte på 6.-plass, nærmere 40 sekunder unna de som kjempet om medaljene bak Roglic.

Kampen om sølv og bronse var veldig jevn. Fra sykkelveteranen Dumoulin på sølvplass ned til medaljefavoritt Ganna på 5.-plass skilte det bare drøyt fire sekunder. Rohans bronsetid var 0,40 sekund foran sveitsisker Stefan Küng, som endte med den sure 4.-plassen.

– Skuffet

Surt ble det også for Foss, ikke bare på grunn av den sterke vinden som har vært et tema i sommerens OL, men med et veldig skuffende løp for det norske sykkelhåpet.

Foss lå langt de beste fra de to første puljene allerede på første mellomtid. Nordmannen har for vane å spare på kreftene, men han hadde lite å by på utover i løpet.

I mål kom han inn over to og et halvt minutt bak den daværende lederen i mål. Til slutt endte han altså på en sur 23.-plass, 4.47 minutt bak Roglic.

– Jeg hadde forventet mer og håpet på mer i OL. Jeg er selvfølgelig skuffet, men det bringer også en del motivasjon, heldigvis.

