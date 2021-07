Dramatisk kollisjon for norsk OL-båt – Næss havnet i vannet

Det var ved første bøye at det gikk galt mellom den norske båten med Næss og Marie Rønningen om bord og tyskerne Tina Lutz/Susann Beucke. De støtte sammen, og Næss falt ut av båten. Hun holdt seg fast i et tau og ble slept etter båten et lite stykke før hun kom seg om bord igjen.

Både det norske og det tyske laget følte at rivalen hadde gjort noe galt. Det skriver Aftenposten, som har snakket med begge leirene.

– Vi skrek «protest». Og de skrek «protest», sier Næss til avisen.

– Åpenbart deres feil

Protest ble det derimot ikke, fra noen av lagene. Men begge lag skylder fortsatt på hverandre.

– Vi sa til tyskerne, da vi nærmet oss bøyen (som de måtte runde), at siden de ikke hadde plass da vi passerte merket, skal de ikke legge seg mellom oss og bøyen. Det gjorde de. Så mistet jeg trapestauet, den gikk helt ned, og da datt jeg i vannet. Da spant båten opp og traff tyskerne på innsiden av oss. Men vi mener de ikke skulle vært der, sier Næss.

Tyske Tina Lutz ser det helt annerledes.

– Jeg synes vi var klart innenfor. Jeg synes det åpenbart var deres feil, sier Lutz.

Langt bak

Den norske båten fullførte seilasen på 17.-plass, mens tyskerne ble nummer seks. Med serien 10-17-12 første dag er Næss og Rønningen på 16.-plass i sammendraget.

Charlotte Dobson og Saskia Tidey fra Storbritannia vant de to første seilasene og leder. Alle båtene har fått stryke sin svakeste plassering.

Det skal gjennomføres 12 seilaser i klassen før de beste går videre til medaljeseilas.

