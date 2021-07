Ny seier for gullfavorittene Mol/Sørum – har stø kurs for avansement

Kampen i Shiokaze Park i Tokyo endte til slutt 21-17, 24-22 i norsk favør. Det har gitt Mol og Sørum en drømmestart på sommerlekene i den japanske hovedstaden. Også første kamp endte med seier.

Mandag hadde duoen små problemer i det første settet. Få feil og blant annet fem poenggivende blokkeringer fra Mol sørget for en relativt enkel 21-17-seier.

I sett nummer to fulgte lagene hverandre til 11-11, før spanjolene tok tre raske poeng. Det ledet til en norsk timeout. Herrera og Gavira fortsatte deretter å plukke poeng, men så startet nordmennene en solid offensiv og skapte balanse på 19-19.

To poeng senere trodde spanjolene at de hadde avgjort settet, men en norsk utfordring endte med at en liten spansk berøring ved nettet ble avslørt. Dermed fortsatte det svært jevne settet.

På stillingen 23-22 blokket Mol inn poenget som ga norsk seier.

Det var samtidig ikke hvem som helst som sto på motsatt side av nettet mandag. 39 år gamle Herrera tok OL-sølv i Aten i 2004. Da var Mol sju år gammel, mens Sørum var åtte og et halvt. Gavira er 33 år og heller ingen junior.

Mol og Sørum er henholdsvis 24 og 25 og blant de yngste i turneringen. De to nordmennene er førsteseedet i Tokyo-lekene.

Onsdag avsluttes det innledende spillet mot russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov. De har i likhet med Mol og Sørum vunnet sine to første kamper.

