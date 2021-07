Kjærestepar skal skyte for Norge

Da skal paret som traff hverandre på skytebanen ut i blandet lagkonkurranse i luftrifle.

Det kan bli mer enn søt musikk ut av det. Duestad overrasket med 4.-plass i finalen etter å ha vunnet kvalifiseringen i den individuelle konkurransen for kvinner, mens kjæresten fulgte opp med 11.-plass.

– Jeg skal gjøre det samme som jeg gjorde mesteparten av dagen i dag. Jeg har fått skutt gjennom en runde og vet hvordan ting er. Jeg skal ha det gøy, sa Henrik Larsen etter sin skyting.

Larsen er fra Mysen, men bor i Kongsvinger. Der er han skytelærer på NTG i 60 prosents stilling. Duestad bor i Revetal i Tønsberg og er skytter på heltid.

Trygg

Han tror det er en fordel at de kjenner hverandre såpass bra.

– Vi er i god form og er trygge på hverandre. Det blir en god opplevelse.

– Hvordan blir det å skyte sammen med kjæresten?

– Vi er her for å ha det gøy. Det er dette vi har trent for og jobbet mot hver eneste dag. Vi synes det er kjempemoro å skyte godt, sier Larsen.

– Vi kjenner hverandres sider og vet hvor ting trykker. Det kan hende det holder med en kommentar for å lette på nervøsiteten om det er det. Vi er trygge og stoler på hverandre. Vi kjenner hverandre. Det er morsomt.

Helmatch

Senere i mesterskapet skal begge to skyte rifle helmatch for Norge. Der var den konkurransen de begge først hadde sett seg ut i årets OL.

Luftriflekonkurransen var en bonus, men kunne ha endt opp ed helt det store for Duestad. Hun var bare 0,6 poeng unna en plass på pallen.

– Hun hadde dagen lørdag og fikk skikkelig uttelling for jobben hun har lagt ned, sa Larsen.

Kvinnene skal ha sin helmatchkonkurranse lørdag. To dager senere er det mennenes tur.

