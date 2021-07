Gullfavoritt Oftedal: – Det er ikke sånt jeg skal si til pressen

Eksperter og bookmakere er stort sett enig om at Norge ligger best an til å hente hjem gullet i håndball for kvinner.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten er på plass i Tokyo og til stede når pressen møter et utvalg av håndballjentene dagen etter 39-27-seieren over Sør-Korea.

– Er alt annet enn gull et nederlag?

– Det kan du sikkert si, og det er sikkert noen av jentene som er tilbøyelig til å være enig òg. Etter min mening har Norge det beste laget. Så fins det noen lag som har like gode enkeltspillere, men som lag er det ingen som er på Norges nivå av det jeg har sett til nå, sier den tidligere håndballstjernen til NTB.

Oftedal selv vil ikke svare direkte på det spørsmålet.

– Det er ikke sånne ting jeg skal si til pressen, ler Oftedal.

– Vi går inn her som regjerende europamestere. Vi vet at vi har et stort favorittstempel, og vi setter også høye mål. Det er veldig klart at vi har mest lyst på den gullmedaljen og drømmer om det, utdyper hun.

– Samtidig er det viktig å huske: Det er veldig få som drar til OL og vet at de skal vinne, og det vet ikke vi heller. Vi holder ydmykheten godt på det. Det er viktig for ikke å stresse opp oss selv også, legger Oftedal til.

– Store og sterke

Angola er ikke levnet mange sjanser i Tokyo-OL, men det neste hinderet for Norge er et tøft lag å møte, ifølge Oftedal.

– Det er veldig store og sterke spillere som samtidig er eksplosive. De spiller litt annerledes og uortodoks. Jeg tror vi skal forvente å få en del juling, rett og slett. Det må vi bare være klar for, sier hun.

Med sine 168 centimeter er hun vant til å møte spillere som er større enn seg.

– Det har blitt en del av hverdagen min, smiler hun.

– Angola er et lag som spiller jevnt lenge med mange, legger hun til om motstanden.

– Annen stil

Håndballjentene møtte angolanerne sist i VM i 2019. Da ble det 30-24-seier. Landslagstrener Thorir Hergeirsson er enig med kaptein Oftedals analyse.

– Det er en annen stil enn Sør-Korea og en annen stil enn i Europa. De er fysisk robuste. Veldig eksplosive. De beveger seg litt langsomt helt til de smeller. Da har de tunge skyttere, en stor og sterk linjespiller og har en litt annerledes rytme. Det kan være tøft å spille mot, sier han.

Kampen mot Angola starter tirsdag klokken 12.30 norsk tid.

